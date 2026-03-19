Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar
Giriş Tarihi: 19.03.2026 16:08

Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar

İstanbul’da bir uyuşturucu satıcısı, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalandı. Satışa hazır halde 82 parça Kokain maddesi ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar
Uyuşturucu ile mücadelesini sürdüren İstanbul Emniyeti, uyuşturucu madde ticareti yapan R.D.G. (38) isimli zehir tabirini yakaladı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan R.D.G.'nin "Zula" olarak kullandığı adreste satışa hazır halde 82 parça, toplamda ise 266 gram Kokain maddesi, satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi. Yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen R.D.G. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar
