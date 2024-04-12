Sattığı uyuşturucudan iz sürerek yakaladılar

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi İnönü Mahallesi'nde S.E. isimli bir kişinin üzerinde beş uyuşturucu hap ve 1.58 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. S.E.'nin uyuşturucu maddeleri yaşı 18'den küçük olan T.M.H. isimli kişiden aldığı tespit edildi. T.M.H. isimli uyuşturucu madde satıcısı da Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Kadıköy İlçesi'nde 10 uyuşturucu hap, 4.61 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 750 lira nakit para ile yakalandı. T.M.H.'nin Çekmeköy İlçesi Çatalmeşe Mahallesi'nde bulunan adresine de operasyon düzenlendi. Adreste yapılan detaylı aramalarda 111 gram Marihuana maddesi ve 76 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yasal işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.E. ve T.M.H. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Baskın yapılan adresteki uyuşturucu maddeler, cips ve küçük çikolata paletlerine saklanmış halde bir duvarın içerisinde bulundu.