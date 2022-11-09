Savaş Ay, ölümünün 9’uncu yıldönümünde dualarla anıldı

Gazetecılığe 1974 yılında başlayan Savaş Ay, ATV ve A Haber ekranlarında önemli haberlere imza atmıştı. Usta gazeteci Savaş Ay yaptığı haberler ile televizyon ve gazete haberciliğine damga vurmuştu. 15 yıl boyunca mücadele ettiği kanser hastalığına yenilerek 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta gazeteci Savaş Ay sevenleri tarafından Topkapı Mezarı başında dualarla anıldı. Savaş Ay'ın vefatının 9. yılında mezarı başında dua eden sevenlerinden Murat Gülşen, "Medyadan tanıdığım Savaş abimiz doğruları söyleyen ve halkın nabzını tutan bir insandı. SGK ve hastane kapılarında çile çeken vatandaşların sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sıkıntıların duyurulmasına vesile olan bir insandı" dedi. Burak Demirci ise "Savaş Ay'ı 14-15 yaşlarındayken televizyondan tanıyorum. Hep halkın dertleriyle dertlenir ve bunu ekranlardan halka sunardı. Bir gazeteci olarak unutulmaz hatıralar bıraktı" dedi. Ercan Doğan da Savaş Ay'ın iyi bir insan olduğunu, mezarının başında dua ederek onun halk için faydalı işler yaptığını söyledi. Doğan, Ay'ın gerçeklerin peşinde hayatını geçirdiğini ve halkın zihninde iz bıraktığını kaydetti. Ay, 15 yıl mücadele verdiği kanser hastalığına 9 Kasım 2013 günü 1.5 ay tedavi gördüğü hastanede kalbinin durması sebebiyle yenik düşerek öldü.