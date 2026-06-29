Savcı aile boyu çete hakkında mütalaasını açıkladı! Nitelikli dolandırıcılıktan ağır ceza mahkemesinde yargılanacaklar

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, "Her ne kadar sanıklar hakkında güveni kötüye kullanma suçundan kamu davası açılmış ise de, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip müştekilerden Margaret Elizabeth Evans'a ait Muğla Milas'taki villasını alacaklarına inandırarak hileli davranışla gayrimenkulün satış bedelini ödemedikleri halde Milas Tapu müdürlüğünde devrini sağladıklarının iddia edildiği, bu haliyle eylemin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturabileceği, yargılama yapma yetki ve görevinin Ağır Ceza Mahkemelerine ait olduğu, bu yönü ile nitelikli dolandırıcılık suçuna bakma açısından görevli mahkeme değildir" ifadelerini kullandı. Son duruşmada asliye ceza mahkemesi hakkında görevsizlik kararı verilirken, sanıklar önümüzdeki günlerde nitelikli dolandırıcılık suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanacaklar.

ABD vatandaşı emekli öğretmen Margaret Elizabeth Evans'ın (78) İzmir'deki işlerini takip eden ve satış için yetki alan Erdal Akın (64) Milas ilçesindeki yazlığın satışı için Hasan Yıldırım ile tanıştı. Taraflar yazlığın satışı için 8 milyon 100 bin lira karşılığında anlaştı. Evin devir işlemleri için taraflar 7 Aralık 2023'te Muğla Tapu Müdürlüğü'ne gitti ancak vergi kimlik numaralarında yaşanan sorun nedeniyle o gün tapu devri gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine Erdal Akın hesabına gönderilen 4 milyon lirayı çekip, geri verdi. Hasan Yıldırım devir işlemi tamamlanana kadar parayı saklamak üzere emaneten aldığını söyledi. Erdal Akın daha sonra Yunus Yıldırım ile Milas Tapu Müdürlüğü'ne giderek yazlığın devrini yaptı. Ancak aradan geçen zamanda parayı Amerikalı kadına ödemediler. Evans, olayın ardından Yıldırım ailesi hakkında savcılığa şikayette bulundu. Yürütülen soruşturmada Erkan, Nuri, Ramazan, Yunus Yıldırım hakkında dava açıldı. Aile boyu dolandırıcılık çetesi yine aynı yöntemle daha önce de İzmir'de yaşayan Cengiz Ünal'ın (54) Menemen'deki villasını üzerlerine geçirmişti.

ÇOK CİDDİ ZARARIM VAR

İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Nuri, Hasan ve Yunus Yıldırım geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. Mahkemede konuşan Evans, "Ben emekliyim. Türkiye'den bir villa satın almıştım. Daha sonra bunu satıp başka bir villa almaya karar verdim. Bu süreci yönetmesi için Erdal AKın'a vekalet verdim. Daha sonra villa satışı yapılmış. Bundan haberdar edilmedim. Para alamadım. Maddi olarak çok ciddi zarara uğradım. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

SEN KARIŞMA ŞAHİTLİK YAPMA

Tanık Ferhat Yıldırım, "Ben ayakkabıcıyım. Sanık Hasan'ı da taksi durağı olması sebebiyle tanırım. Suç tarihinden önce Erdal ev satmak istediğini söylemişti. Hasan aynı zamanda müteahhitlik yapmaktadır. Ben kendisine bu durumu bildirdim. Müşteki Erdal ile tanıştırdım. Erdal 8 milyon 100 bin TL istedi. Aralarında anlaştılar. Ben de bundan 100 bin TL komisyon alacaktım. Hasan ailesi ile evi gidip göreceğini söyledi. Daha sonra annesi ve babası ile gidip eve bakmışlar. 4 gün sonra Hasan'ı aradım. Anlaştıklarını, satış için randevu beklediklerini söyledi. Benden habersiz Erdal'ı aramışlar. Ferhat gelmesin demişler. Ben aramama rağmen Erdal'a ulaşamadım. Sanık Hasan'ı aradığımda tapuda olduklarını söyledi. Satıştan sonra Erdal beni aradı. Satışın yapıldığını, Pazartesi günü parayı alacağını söyledi. Pazartesi günü Erdal, Hasan ve Yunus'u aradı. Yunus çocuğunun öldüğünü, hastanede olduğunu söyledi. Geçen günlerde de Erdal'a parayı vermediler. Ben kendisine "parayı vermeyecekler galiba, git şikayetçi ol" dedim. Daha sonra Hasan ve Yunus ile görüştüler. Parayı ödeyeceklerini söylediler. Sonraki bir tarihte Hasan ve babası ben Karşıyaka'dayken yanıma geldiler. Sen ne karışıyorsun, karışma dediler. Ben de paramı alamadığımı, Erdal'ın parasını ödemelerini söyledim. Hasan bana Manisa'da arsam var, üstüne geçiririm, sen karışma dedi. Ben kabul etmedim. Daha sonra Hasan, Nuri, avukatları ile ofiste konuştuk. Burada Hasan'ın babası "kanım aksın ben parayı verdirttim" dedi ancak ben inanmadım. Yine burada da bana sen karışma, şahitlik yapma dediler. Ben sonraki bir tarihte Erdal'a "seni sanıklara kötüleyeceğim, alabilirsem kayıt alacağım, haberin olsun" dedim. Sanıkların ofisine gittim. Burada telefonumla ses kaydı aldım. Sanık Hasan ve ben vardık. Hasan "Erdal'a ne para vereceğim, defolsun gitsin" şeklinde konuştu. Kayıtları da sunmuştum. Ayrıca ilk başta evi Hasan alacaktı, sonradan borçları olduğunu, Yunus'un alacağını söylediler. Parayı veren ise Erkan Yıldırım'dır. Benim bilgim ve görgüm bunlardan ibaret" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen Nuri Yıldırım, "Kadının villasını alıp para vermeyen Erdal'dır. Ferhat komisyonculuk yapsaydı sözleşme imzalardı" dedi. Hasan Yıldırım da Evans'ı dolandıran kişinin Erdal Akın olduğunu iddia etti.

SAVCI MÜTAALASINI VERDİ, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK DEDİ

Duruşma savcısı verdiği mütaalasında, "Yapılan yargılamaya toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; her ne kadar sanıklar hakkında güveni kötüye kullanma suçundan kamu davası açılmış ise de, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip müştekilerden Margaret'a ait bulunan Muğla ili Milas ilçesi Dörttepe Mahallesi Hisar Mevkiinde bulunan gayrimenkulü alacaklarına inandırarak vekili olan diğer müşteki Erdal Akın'a yönelik olarak hileli davranışlar sergileyerek gayrimenkulün satış bedelini ödemedikleri halde Milas Tapu müdürlüğünde devrini sağladıklarının iddia edildiği, bu haliyle eylemin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturabileceği, yargılama yapma yetki ve görevinin Ağır Ceza Mahkemelerine ait olduğu, Bu yöne ile mahkememiz nitelikli dolandırıcılık suçuna bakma açısından görevli mahkeme değildir" ifadelerini kullandı. Son duruşmada asliye ceza mahkemesi hakkında görevsizlik kararı verilirken, sanıklar önümüzdeki günlerde nitelikli dolandırıcılık suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanacaklar.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör