Savcı Baki Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Daimi Arama Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Baki Kaya yaklaşık 1 yıldır kemik kanseri hastalığından dolayı tedavi görüyordu.
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Cumhuriyet Savcısı Baki Kaya dün saat 12.30'da hayatını kaybetti. Savcı Baki Kaya için Anadolu Adalet Sarayında uğurlama töreni düzenlendi.
Törene Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personelleri katıldı. Törenin ardından Cumhuriyet Savcısı Baki Kaya Ümraniye Kocatepe Mezarlığına defnedildi.