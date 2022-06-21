Savcı Maaşları 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Yeni Başlayan Savcı Maaşı Ne Kadar?

Savcı maaşları 2022 için zam oranları ile birlikte bir önceki yıla göre daha yüksek ödenecek. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları zam oranlarına da etki etti. Bu durumda savcı maaşları 2022 yılında zamlı olarak ödenecek. Açıklanan veriler kapsamında binlerce memur zam oranlarından yararlanabilecek. Bu nedenle en düşük ve en yüksek yeni başlayan savcı maaşı ne kadar sorularını sizler için haberimizde paylaştık.

Savcı Maaşları

Türkiye'de adaletin sağlanmasından sorumlu olan hakim ve savcılar devletin önemli personelleri arasında yer alıyor. Hukuk Fakültelerinin 4 yıllık bölümlerinden mezun olan savcılar, savcı konumu için okul sonrasında da birtakım sınavlara girmek durumundadır. Devlet tarafından açılan sınavları kazanan kişiler devletin personeli olarak adliyelerde görevlerini devam ettiriyor.

Savcılar da diğer tüm kamu personelleri gibi maaşlarını devletten alıyor. Devlet memuru statüsünde olan bu kişiler de her sene memur maaşlarına yapılan zamlardan yararlanabiliyor. Enflasyon farkları ve standart zamlarla birlikte daha yüksek bir maaş alabilme şansı buluyorlar.

Cumhuriyet Savcı Maaşı

2022 Ocak ayından itibaren savcı olarak görev yapan kişilerin maaşlarına da belirli oranlarda zam yapıldı. 2021 yılında 1. sınıf olarak görev yapan savcılar 14 bin 957 TL maaş alıyordu. Ancak bu maaşlar yeni zam oranları ile birlikte yeniden güncellenmiştir. Ortalama olarak yanıt vermek gerekir ise Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan bir savcısı meslekte bulunduğu süre bazında 11 bin TL ile 16 bin TL arasında maaş almaktadır.

Yeni Başlayan Savcı Maaşı 2022

Maaş tutarları her memurluk için belirli derecelere göre belirlenir. Yeni başlayan bir memur ile yıllarını devlete vermiş bir memurun maaşı bir değildir. Bu durum savcı olarak görev yapan kişiler için de geçerlidir. Görevine yeni başlayan bir memurun maaşı 2. derecede görev yapan bir savcıdan daha düşüktür. Görevde yeni olan bir savcı yaklaşık olarak 9 bin 700 TL maaş alıyor.

En Düşük ve En Yüksek Yeni Başlayan Savcı Maaşı Ne Kadar?

Savcı olarak görev yapan kişilerin bulundukları meslek dereceleri maaş tutarlarına da yansıyor. Görevde yeni olan ve 8. Derecede bulunan bir savcı yaklaşık olarak 9 bin 700 TL maaş alır. Buna karşın görevde yıllarını geçirmiş olan savcıların maaşları daha yüksektir.

21 yıllık bir deneyimi bulunan bir savcı 1. Dereceye ulaşmış ise alacağı maaş yaklaşık olarak 16 bin TL düzeyindedir. Hizmet yılına göre her savcının farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle bu konuda net bir rakam vermek mümkün olmuyor.