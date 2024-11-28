Savcı, pistten çıkan uçağın pilotlarına meslekten men cezası talep etti

13 Ocak 2018'de, Ankara-Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan uçak, güvenli bölgeye çekilerek, uzman ekiplerce incelendi. Kazayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında pilotlar, kabin ekibi ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Pilotlar Ender Bayraktar (68) ve İrfan Yavuz (52) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Trabzon 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, tutuksuz 2 pilotun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, 2'nci pilot İrfan Yavuz'un avukatı Hasan Özköse ve 1'inci pilot Ender Bayraktar'ın avukatı Deniz Sağıroğlu, İstanbul 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Duruşmada Avukat Özköse, müvekkilinin beraatini talep ederek, dosyada tüm müştekilerin, şikayetlerinden feragat ettiklerine dair noter huzurunda alınan feragatnamelerin dosyaya sunulduğunu söyledi. Kaptan Pilot Ender Bayraktar'ın avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.

SAVCI, PİLOTLARIN 3 YIL MESLEKLERİNDEN MEN TALEP ETTİ

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan pilotların, ayrı ayrı 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmalarını, mahkumiyet durumunda da 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere mesleklerini icrasının yasaklanmasına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre isterken, mahkeme başkanı, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ocak'a erteledi.