Savcılık hayali için gündüz çocuk baktı, gece sınava hazırlandı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan evli iki çocuk annesi ev hanımı 26 yaşındaki Filiz Sert, ilkokul ve ortaokulda çok başarılı bir öğrenci olmasına karşın, maddi imkansızlıklar nedeniyle liseye gidemedi. Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen 6 yıllık evli Filiz Sert, 2 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle açık liseyi ise 1.5 yılda bitirdikten sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Evde gündüz çocuklarıyla ilgilenen Sert, gece uykusundan feragat ederek 3.5 ay boyunca üniversite sınavına hazırlandı. Eşit ağırlıkta 492,62528 puan alarak, 3 milyon 243 bin 425 öğrencinin girdiği sınavda Türkiye 1671'incisi oldu.

ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM

SABAH'a konuşan Filiz Sert, çocukluk hayali olan savcılığı gerçeğe dönüştürmek istediğini anlattı. Arkadaşlarının 'dışarıdan lise mi okunur" diye kendisi ile dalga geçtiğini anlatan Sert, "Liseyi açıktan 1.5 yılda bitirdim. Yine arkadaşımın tavsiyesiyle kendimi denemek için üniversite sınavına girdim. Gündüz çocuklarımla ilgilendim. Geceleri uykumdan fedakarlık edip 3.5 ay gibi kısa bir sürede sınava hazırlandım. Sınava girerken kazanacağımı düşünüyordum. Böyle bir sonuç alacağım düşünmemiştim. Çok mutlu oldum ve sevindim. Eşim de çok mutlu oldu" dedi.

ÇOCUKLARIM DA OKUSUN

İleride çocuklarının da üniversite okumasını istediğini anlatan Sert, "Çocuklarımı bu konuda destekliyorum. Onların da üniversite bitirip meslek sahibi olmalarını istiyorum. İlk tercihinin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yana kullanacağım. Puanım tutuyor" dedi.