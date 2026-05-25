Savcılığın itirazı kabul edildi! Veteriner ikinci kez gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 25.05.2026 19:00 Son Güncelleme: 25.05.2026 19:10

İzmir’de bir çöp konteynerinde poşetler içinde bulunan 33 ölü kediyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın veteriner hekim H.E.’nin serbest bırakılmasına yaptığı itiraz kabul edildi.

Ceyhan TORLAK
Buca Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde geçtiğimiz günlerde ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Kedilerin ölüm nedeni ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında veteriner hekim H.E., önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.E., Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Veteriner hekim H.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı veteriner hekim H.E.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz 55. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli veteriner H.E. yakalanarak yeniden gözaltına alındı.

Halil İbrahim Ğlkü - Editör
