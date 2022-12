Save The Date Çekimi Fikirleri - Save The Date Ne Demek, Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Son zamanlarda evlenecek çiftlerin çok sık başvurduğu save the date fikri, geleneksel kalıpların dışına çıkmıştır. Evlilik aşamasında birçok yerde duyulan save the date çekimi fikirleri çok sık araştırılmıştır. Bu durumda çekim sırasında kıyafetlerin nasıl olması ve ne gibi çekim pozları verilmesi gerektiği kullanıcıların merak ettiği konular arasındadır. Düğün, nişanın yanı sıra doğum günü gibi özel günlerde de fotoğraf çekimi yaygınlaşmıştır. Bu durum fotoğrafçılık mesleğini de yeniliğe sürüklemiştir. Save the date konseptine başvuracak çiftler, çeşitli önerileri ve fikirleri de araştırmıştır. Peki save the date ne demek, nasıl ve ne zaman yapılır? Yazımızın devamında bu sorulara ek olarak save the date çekimi fikirleri hakkında merak edilenlere yer verdik. İşte detaylar...

Save The Date Ne Demek?

Batı ülkelerinde çok sık duyulan ve son zamanlarda ülkemizde de başvurulan save the date konseptinin ne demek olduğu merak edilmiştir. Düğün, nişan ve doğum günü gibi özel günlerde kişilerin başvurduğu save the date ile geleneksel davetiye de geri planda kalmıştır. Bu durumda farklı konseptlerle dış mekân çekimi yapan çiftler fotoğraf karelerini sevdiklerine duyuruyorlar. Deniz kenarı veya ormanlık bir alanda kişilerin yaptığı çekimler, kişilerin mutluluklarını başkalarıyla paylaşma fırsatı sağlıyor. 'Tarihi kaydet' anlamına gelen save the date, çiftlerin davetlilere o zamana plan yapmamalarını ve tarihi kaydetmelerini de vurguluyor.

Save The Date Fikirleri

Son zamanlarda özellikle sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte özel günlerini sevdikleriyle paylaşmak isteyen kişiler farklı yollara başvurmuştur. Bu da geleneksel kalıpların yıkılmasına da neden olmuştur. Davetiye gibi eskimeye başlayan durumlar yerini save the date konseptine evrilmiştir. Evlilik veya nişan durumlarında fotoğrafçıyla anlaşan kişiler bunu sosyal medya yoluyla sevdiklerine duyurmayı tercih etmiştir. Save the date fikirleri ile ilgili araştırma yapan kişiler, bu konuda farklı konseptlere denk gelmiştir. İster bir yolculuk sırasında karikatüre edilmiş fotoğraflar ister evcil bir hayvanınız ile birlikte fotoğraf çektirebilirsiniz.

Save The Date Çekimleri Nasıl Yapılır?

Save the date çekimleri nasıl yapılır sorusu son zamanlarda kullanıcılar tarafından çok sık araştırılmıştır. Bunun için öncelikle bir fotoğrafçıyla anlaşıp konsept belirlemeniz gerekecektir. Seçilen konsept ile kıyafetlerin de uyumlu olması oldukça önemlidir. Fotoğrafın çekileceği yere gittikten sonra konsepte göre çekimler yapılmaya başlanır. Save the date önerileri sadece bunlarla sınırlı değildir. İsterseniz bir aksesuar kullanarak fotoğrafınıza renk verebilirsiniz. Bunun dışında bir tişörte ya da ayakkabı altına da tarih yazdırıp fotoğraflayarak, bunu güzel bir anıya dönüştürebilirsiniz.

Save The Date Ne Zaman Yapılır?

Save the date ne zaman yapılır sorusu özellikle kullanıcıların araştırdığı konular arasındadır. Save the date çekimi genelde düğün tarihinden 3 ay önce yapılmaktadır. Böylece dilediği konsepti tasarlayan evli çiftler çekimleri de rahatlıkla yapabilir. 3 ay önce yapılan çekimleri sosyal medyada da kolaylıkla paylaşabilmek mümkün. Sevdikleriyle bu ölümsüz fotoğrafları paylaşmak ve onları özel günlerine davet etmek için save the date konsepti çoğu kişiye bir anda tek bir tıkla ulaşma açısından kolaylık sağlamıştır.