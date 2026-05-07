Savunma ve uzayda kritik eşik: TÜBİTAK’tan yerlileşmeyi hızlandıracak 13 stratejik imza

KAAN MOTORUNDA DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK HAMLE

En dikkat çeken anlaşmalardan biri TÜBİTAK MAM ile TEİ arasında imzalandı. Anlaşma kapsamında KAAN'ın motorunda kullanılacak türbin kanatçıkları için yeni nesil termal bariyer kaplama teknolojileri geliştirilecek. Jet motorlarında türbin kanatları çok yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor. Geliştirilecek yeni nesil kaplamalar sayesinde motor daha yüksek sıcaklıkta çalışabilecek. Bu da daha yüksek performans, daha fazla dayanıklılık ve daha düşük yakıt tüketimi anlamına geliyor. Bugüne kadar büyük ölçüde dışa bağımlı olunan bu alanda yerli teknoloji geliştirilmesiyle Türkiye'nin savaş uçağı motoru üretiminde kritik bir eşik aşması hedefleniyor. Bir diğer anlaşmayla TEI'nin geliştirdiği TF-10000 milli turbofan motorunun tek kristal türbin kanatlarının üretimi TÜBİTAK MAM tarafından gerçekleştirilecek. Tek kristal kanat teknolojisi, dünyanın sayılı ülkelerinin sahip olduğu ileri motor teknolojileri arasında gösteriliyor.

SAVAŞ GEMİLERİNE "GÖRÜNMEZLİK" TEKNOLOJİSİ

TÜBİTAK BİLGEM ile ASFAT arasında imzalanan anlaşmalar kapsamında TF-2000 hava savunma harbi muhribi ve Açık Deniz Karakol Gemileri için "degaussing sistemi" geliştirilecek. Bu sistem savaş gemilerinin oluşturduğu manyetik izi azaltıyor. Böylece manyetik mayınların gemiyi tespit edip patlatma riski düşüyor. Bu teknoloji, modern deniz savaşlarında gemilerin hayatta kalabilmesi açısından kritik öneme sahip. Türkiye'nin bu sistemi yerli imkanlarla geliştirmesi, hem maliyet avantajı sağlayacak hem de savaş gemilerinde dışa bağımlılığı azaltacak.

DENİZ KUVVETLERİ'NE MİLLİ KRİPTO ALTYAPISI

TÜBİTAK BİLGEM ile Millî Savunma Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmeyle Deniz Kuvvetleri için 350 adet MİLSEC-3KX ses emniyet kripto cihazı üretilecek. Sistem, askeri telsiz haberleşmesini şifreleyerek güvenli iletişim sağlıyor. Böylece kritik operasyonlarda haberleşmenin dış müdahaleye karşı korunması amaçlanıyor. Yerli kripto altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye'nin özellikle NATO standartlarında güvenli haberleşme sistemlerinde kendi teknolojisini daha fazla kullanması hedefleniyor.