Savunma ve uzayda kritik eşik: TÜBİTAK’tan yerlileşmeyi hızlandıracak 13 stratejik imza

Türkiye, savunma sanayiinde yalnızca platform üreten değil, kritik alt sistemleri ve ileri mühendislik teknolojilerini de geliştiren bir ülke olma hedefinde yeni bir aşamaya geçti. TÜBİTAK'ın kamu kurumları ve savunma sanayii şirketleriyle imzaladığı 13 stratejik iş birliği anlaşması, savaş uçağı motorlarından uydu teknolojilerine, elektronik harpten askeri haberleşmeye kadar birçok kritik alanda yerlileşmeyi hızlandıracak.
KRİTİK TEKNOLOJİLERDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK
Anlaşmaların odağında ise "kritik teknolojide dışa bağımlılığı azaltma" hedefi bulunuyor. Özellikle motor teknolojileri, elektronik harp sistemleri, kripto haberleşme altyapıları ve uzay sistemleri gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlarda Türkiye'nin kendi üretim kabiliyetini geliştirmesi amaçlanıyor.
KAAN MOTORUNDA DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK HAMLE
En dikkat çeken anlaşmalardan biri TÜBİTAK MAM ile TEİ arasında imzalandı. Anlaşma kapsamında KAAN'ın motorunda kullanılacak türbin kanatçıkları için yeni nesil termal bariyer kaplama teknolojileri geliştirilecek. Jet motorlarında türbin kanatları çok yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor. Geliştirilecek yeni nesil kaplamalar sayesinde motor daha yüksek sıcaklıkta çalışabilecek. Bu da daha yüksek performans, daha fazla dayanıklılık ve daha düşük yakıt tüketimi anlamına geliyor. Bugüne kadar büyük ölçüde dışa bağımlı olunan bu alanda yerli teknoloji geliştirilmesiyle Türkiye'nin savaş uçağı motoru üretiminde kritik bir eşik aşması hedefleniyor. Bir diğer anlaşmayla TEI'nin geliştirdiği TF-10000 milli turbofan motorunun tek kristal türbin kanatlarının üretimi TÜBİTAK MAM tarafından gerçekleştirilecek. Tek kristal kanat teknolojisi, dünyanın sayılı ülkelerinin sahip olduğu ileri motor teknolojileri arasında gösteriliyor.
SAVAŞ GEMİLERİNE "GÖRÜNMEZLİK" TEKNOLOJİSİ
TÜBİTAK BİLGEM ile ASFAT arasında imzalanan anlaşmalar kapsamında TF-2000 hava savunma harbi muhribi ve Açık Deniz Karakol Gemileri için "degaussing sistemi" geliştirilecek. Bu sistem savaş gemilerinin oluşturduğu manyetik izi azaltıyor. Böylece manyetik mayınların gemiyi tespit edip patlatma riski düşüyor. Bu teknoloji, modern deniz savaşlarında gemilerin hayatta kalabilmesi açısından kritik öneme sahip. Türkiye'nin bu sistemi yerli imkanlarla geliştirmesi, hem maliyet avantajı sağlayacak hem de savaş gemilerinde dışa bağımlılığı azaltacak.
DENİZ KUVVETLERİ'NE MİLLİ KRİPTO ALTYAPISI
TÜBİTAK BİLGEM ile Millî Savunma Bakanlığı arasında imzalanan sözleşmeyle Deniz Kuvvetleri için 350 adet MİLSEC-3KX ses emniyet kripto cihazı üretilecek. Sistem, askeri telsiz haberleşmesini şifreleyerek güvenli iletişim sağlıyor. Böylece kritik operasyonlarda haberleşmenin dış müdahaleye karşı korunması amaçlanıyor. Yerli kripto altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye'nin özellikle NATO standartlarında güvenli haberleşme sistemlerinde kendi teknolojisini daha fazla kullanması hedefleniyor.
UZAYDA YERLİ TEKNOLOJİ DÖNEMİ GÜÇLENİYOR
TÜBİTAK UZAY ile ASELSAN arasında yapılan anlaşmayla İMECE-3 uydusunda kullanılacak dönüölçer sistemleri yerli olarak geliştirilecek. Dönüölçerler, diğer adıyla jiroskoplar, uydunun uzaydaki yönünü ve dönüş hareketlerini hassas şekilde ölçen kritik sensörler arasında yer alıyor. Bu sistemler sayesinde uydu; kameralarını hedef bölgeye çevirebiliyor, dengede kalabiliyor ve doğru yörünge yönelimini koruyabiliyor. Özellikle yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularında dönüölçer teknolojisi, görüntü kalitesi ve görev hassasiyeti açısından kritik önem taşıyor. Bu teknolojinin yerlileştirilmesiyle Türkiye'nin uydu yönelim kontrol sistemlerinde dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.
UZAY TEKNOLOJİLERİNDE ORTAK AR-GE DÖNEMİ
TÜBİTAK UZAY ile ROKETSAN arasında imzalanan iş birliği protokolü ise uydu ve uzay teknolojilerinde ortak Ar-Ge dönemini başlatacak. Taraflar kritik teknolojilerin yerlileştirilmesi için ortak projeler geliştirecek.
ELEKTRONİK HARP KAPASİTESİ GENİŞLEYECEK
TÜBİTAK SAGE ile EHSİM arasında imzalanan anlaşma kapsamında elektronik harp alanında yeni teknolojiler geliştirilecek. Projede düşman radar ve haberleşme sistemlerini etkisiz hale getirecek çözümler üzerinde çalışılacak. Aynı zamanda dost unsurların elektronik saldırılardan korunmasına yönelik sistemler geliştirilecek. Bu çalışmaların Türkiye'nin elektronik harp kabiliyetini özellikle insansız sistemler ve modern muharebe konseptlerinde önemli ölçüde artırması bekleniyor.
OKULLARDA YERLİ İŞLETİM SİSTEMİ YAYGINLAŞIYOR
TÜBİTAK BİLGEM ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmayla yaklaşık 650 bin etkileşimli tahta Pardus işletim sistemine geçirilecek. Projeyle yalnızca lisans maliyetlerinin düşürülmesi değil, kritik dijital altyapılarda yabancı yazılımlara bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Okul laboratuvarlarındaki bilgisayarların da kademeli olarak Pardus'a geçirilmesi planlanıyor.