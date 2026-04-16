Savunmada dev atak! MKE’den 3 şehirde stratejik üretim hamlesi

MKE'nin açıklamasına göre mevcut tesislere ek olarak Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun'da kurulacak yeni fabrikalarla savunma sanayiinde üretim gücü önemli ölçüde artacak. Enerjik malzemelerden mühimmata, roket teknolojilerinden uçak bombalarına kadar geniş bir alanda stratejik kapasite güçlendirilecek.

KRİTİK HAM MADDE ARTIK YERLİ

Kırıkkale'de yapımı süren Hüseyin Kâhya Enerjik Malzemeler Fabrikası ile patlayıcı üretiminde dışa bağımlılık sona erecek. Nitroselüloz, barut ve roket yakıtlarının üretileceği tesisin 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Fabrika, yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlarken üretim kapasitesini de 3 kat artıracak.

KBRN VE UÇAK BOMBALARINDA YENİ DÖNEM

Kırşehir'de kurulacak altyapıyla KBRN tehditlerine karşı koruyucu ekipmanlar yerli olarak üretilecek. Samsun'daki yeni üretim hattı ise MK serisi uçak bombalarının kapasitesini ciddi ölçüde artıracak.

ÜRETİMDE REKOR SIÇRAMA

MKE'nin basın açıklamasında, mevcut fabrikalarda yapılan modernizasyon yatırımlarına da dikkat çekildi. 30'dan fazla yeni üretim hattı ve 350'nin üzerinde tezgâh devreye alınırken, mühimmat ve silah sistemlerinde dikkat çekici artışlar sağlandı.

Bu kapsamda:

* 155 mm obüs mühimmatı üretimi %5.400

* Deniz topu üretimi %500

* Roket üretimi %1.900

* Havan mühimmatı üretimi %300

* Tank ve obüs sistemleri %100

* Keskin nişancı fişekleri %455

* Hafif silahlar %50 oranında artırıldı

"TAM BAĞIMSIZLIK" MESAJI

MKE'nin yaptığı basın açıklamasında, bu yatırımların Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını sona erdirerek tam bağımsızlık hedefine güçlü katkı sağlayacağı vurgulandı.