SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 Mart MPİ Online ile kazandıran numaraları sorgulama

Giriş Tarihi: 2.03.2026 20:05

Şans oyunları tutkunlarının ilgiyle takip ettiği Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen çekilişlerle heyecanı sürdürmeye devam ediyor. 2 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacak yeni çekilişte, büyük ikramiye şansını denemek isteyenleri bekliyor. Çekilişin kazanan sayıları, Milli Piyango İdaresi’nin resmi canlı yayınıyla eş zamanlı olarak duyurulacak. Gözler bu kez çıkacak sayılara çevrildi.

2 Mart 2026 Pazartesi akşamı yapılacak Sayısal Loto çekilişi, şans oyunları meraklılarını yeniden ekran başına toplayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar ve bilet sorgulama işlemleri, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. 2 Mart çekilişine dair tüm gelişmeler ve sonuçlar yakından takip edilecek.

2 MART 2026 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.

2 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
2 Mart 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.


İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SAYISAL LOTO OYUN TANIMI

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.

