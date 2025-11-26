SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! MI? 26 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi kazandıran numaralar

26 Kasım 2025 Çarşamba akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, her zamanki gibi büyük bir merakla takip edilecek. Milli Piyango İdaresi'nin noter gözetiminde düzenlediği çekiliş, kurumun resmi YouTube kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Şans oyunu meraklıları ise sonuçlara, MPİ'nin internet sitesinde yer alan sorgulama ekranı üzerinden hızla ulaşabiliyor. İşte 26 Kasım tarihli çekilişte belirlenen numaralar ve tüm ayrıntılar…
26 KASIM 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU U?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
26 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olacak.
SAYISAL LOTO OYUN TANIMI
Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.