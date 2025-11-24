Haberler Yaşam Haberleri SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 24 Kasım Çılgın Sayısal Loto şanslı numaraları sorgulama
Giriş Tarihi: 24.11.2025 20:15

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 24 Kasım Çılgın Sayısal Loto şanslı numaraları sorgulama

Şans tutkunları için Çılgın Sayısal Loto, haftanın üç farklı günü, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi, heyecanı doruğa çıkarıyor. Bu hafta 24 Kasım 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek çekiliş, büyük ikramiye ve sürpriz ödüllerle şanslı kişileri bekliyor. Çekilişin kazanan numaraları, Milli Piyango İdaresi’nin canlı yayını üzerinden anlık olarak açıklanacak. Şanslı rakamlar ve detaylar haberin devamında...

24 Kasım 2025 Pazartesi akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şansseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Noter denetiminde yapılan çekilişi, isteyen herkes Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edebiliyor. Katılımcılar, kazanan numaraları ve bilet sonuçlarını MPİ'nin online sorgulama sistemi üzerinden anında görüntüleyebiliyor. İşte 24 Kasım çekilişinin şanslı sayıları ve tüm detaylar…

24 KASIM 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
24 Kasım 2025 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

24 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
24 Kasım 2025 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.


İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO OYUN TANIMI

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.

