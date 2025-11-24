SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 24 Kasım Çılgın Sayısal Loto şanslı numaraları sorgulama

24 Kasım 2025 Pazartesi akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şansseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Noter denetiminde yapılan çekilişi, isteyen herkes Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edebiliyor. Katılımcılar, kazanan numaraları ve bilet sonuçlarını MPİ'nin online sorgulama sistemi üzerinden anında görüntüleyebiliyor. İşte 24 Kasım çekilişinin şanslı sayıları ve tüm detaylar…
24 KASIM 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
24 Kasım 2025 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SAYISAL LOTO OYUN TANIMI
Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.