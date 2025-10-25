SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 25 Ekim Milli Piyango Online ile Sayısal Loto kazanan numaraları sorgulama ekranı

25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunu severlerin dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Milli Piyango İdaresi tarafından noter denetiminde gerçekleştirilen çekiliş, kurumun resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı. Katılımcılar, sonuçları MPİ'nin çevrim içi sorgulama ekranı üzerinden anında kontrol edebiliyor. İşte 25 Ekim çekilişinin kazandıran numaraları ve öne çıkan detayları...
25 EKİM 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
25 Ekim 2025 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SAYISAL LOTO OYUN TANIMI
Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.