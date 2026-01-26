SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 26 Ocak MPİ Online ile kazandıran numaralar sorgulama

26 Ocak Pazartesi akşamı yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunları meraklılarını yine ekran başına toplayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube hesabından canlı olarak izlenebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar ve bilet sorgulama işlemleri, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. 26 Ocak çekilişine dair tüm detaylar ve sonuçlar takip ediliyor.
26 OCAK 2026 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
SAYISAL LOTO OYUN TANIMI
Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.