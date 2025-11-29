Haberler Yaşam Haberleri SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto kazanan numaralar
Giriş Tarihi: 29.11.2025 17:27

Çılgın Sayısal Loto, haftada üç kez yapılan çekilişlerle şans oyunu tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. 29 Kasım 2025 Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek çekilişte yine büyük ikramiye merakı ön planda olacak. Milli Piyango İdaresi’nin canlı yayında yapacağı çekiliş sonrası, kazanan numaralar ve sonuçlara ilişkin tüm bilgiler paylaşılacak. Detaylar haberin devamında...

29 Kasım 2025 Cumartesi gecesi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, yine pek çok kişinin ilgisini topladı. Milli Piyango İdaresi'nin noter gözetiminde yaptığı çekiliş, kurumun resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edilecek. Oyuncular, sonuçlara MPİ'nin online sorgulama sistemi aracılığıyla hızla ulaşabiliyor. İşte 29 Kasım tarihli çekilişte belirlenen şanslı numaralar ve öne çıkan bilgiler…

Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
29 Kasım 2025 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

29 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
29 Kasım 2025 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.
İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SAYISAL LOTO OYUN TANIMI

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.

