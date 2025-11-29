SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 29 Kasım Milli Piyango Sayısal Loto kazanan numaralar

29 Kasım 2025 Cumartesi gecesi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, yine pek çok kişinin ilgisini topladı. Milli Piyango İdaresi'nin noter gözetiminde yaptığı çekiliş, kurumun resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edilecek. Oyuncular, sonuçlara MPİ'nin online sorgulama sistemi aracılığıyla hızla ulaşabiliyor. İşte 29 Kasım tarihli çekilişte belirlenen şanslı numaralar ve öne çıkan bilgiler…
29 KASIM 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
29 Kasım 2025 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SAYISAL LOTO OYUN TANIMI
Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.