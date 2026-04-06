SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TIKLA-HIZLI ÖĞREN! 6 Nisan MPİ Online ile kazandıran numaralar belli oldu!

6 Nisan 2026 Pazartesi akşamı düzenlenecek Sayısal Loto çekilişi, şans tutkunlarını ekran başına toplayacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin YouTube kanalından canlı izlemek mümkün olacak. Çekiliş sonrası kazanan numaralar ve bilet sorgulamaları, MPİ'nin resmi sitesinden açıklanacak.
6 NİSAN 2026 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU!
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
SAYISAL LOTO OYUN TANIMI
Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.