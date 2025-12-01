Sayısal Loto sonuçları 1 Aralık 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto, her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekiliyor. Ayın ilk Pazartesi çekilişi olan 1 Aralık 2025 çekilişi, bir kez daha devasa bir ikramiye havuzuyla talihlilerini bekliyor. Bilet sahipleri, büyük ikramiyenin kendisine isabet edip etmediğini öğrenmek için Sayısal Loto sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama detayları...
Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 1 Aralık saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.
İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.