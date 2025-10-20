Haberler Yaşam Haberleri SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 19 Ekim MPİ Online ile Çılgın Sayısal Loto kazanan numaraları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.10.2025 19:14

Şansını denemek isteyenler için Çılgın Sayısal Loto, her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişlerle heyecan dolu anlar yaşatıyor. Bu haftanın büyük çekilişi, 19 Ekim 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek ve büyük ikramiye ile sürpriz ödüller şanslı kişileri bekliyor. Çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar, Milli Piyango İdaresi’nin canlı yayını üzerinden anında açıklanacak. Kazanan şanslı numaralar ve detaylar haberin devamında...

19 Ekim 2025 Pazartesi akşamı gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, heyecan dolu anlar yaşatacak. Noter kontrolünde yapılan çekilişi isteyenler, Milli Piyango İdaresi'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak izleyebiliyor. Katılımcılar, kazanan numaraları ve bilet sonuçlarını MPİ'nin online sorgulama sistemi üzerinden anında öğrenebiliyor. İşte 19 Ekim çekilişinin şanslı rakamları ve detaylı sonuçları…

19 EKİM 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
19 Ekim 2025 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

19 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
19 Ekim 2025 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.


İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SAYISAL LOTO OYUN TANIMI

Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.

Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.

