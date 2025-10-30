SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU! 29 Ekim 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgula!

Çılgın Sayısal Loto çekilişi yine gündemde. Her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen çekilişin sonuçlarının hemen ardından yoğun bir sorgulama trafiği başlıyor. Bu kez de katılımcılar, "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?", "çekiliş sorgulama ekranı nasıl çalışıyor?" gibi soruları araştırıyor. Milli Piyango Online tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş canlı yayınla yayınlanırken, sonuçlar resmi web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla erişime açılıyor.
Her çekilişte olduğu gibi bu çekilişte de Çılgın Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve çekilişin ardından resmi olarak duyuruluyor. 29 Ekim 2025 tarihli çekiliş 21.30'da gerçekleşiyor.
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.