SAYISAL LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA! 15 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MP Bilet sorgula ekranında!

Giriş Tarihi: 15.11.2025 20:06

Şans oyunları meraklıları, 15 Kasım 2025 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını yakından takip ediyor. Katılımcılar, MP bilet sorgulama ekranı üzerinden kendi kuponlarını kontrol ederek, kazanan numaralara ulaşabiliyor. Çılgın Sayısal Loto’da bu haftanın şanslı rakamları ve ikramiye detayları, şansoyunuseverler tarafından araştırılıyor.

15 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle ilgili gelişmeler, vatandaşların gündeminde. Kazanan numaraları öğrenmek isteyenler, MP bilet sorgulama ekranı üzerinden sonuçları kontrol edebiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın şanslı rakamları ve büyük ikramiye tutarı, katılımcılar tarafından merakla bekleniyor.

15 KASIM 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

