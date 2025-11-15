SAYISAL LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA! 15 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MP Bilet sorgula ekranında!

15 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle ilgili gelişmeler, vatandaşların gündeminde. Kazanan numaraları öğrenmek isteyenler, MP bilet sorgulama ekranı üzerinden sonuçları kontrol edebiliyor. Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın şanslı rakamları ve büyük ikramiye tutarı, katılımcılar tarafından merakla bekleniyor.
Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.