Sayıştay’dan İZFAŞ’a uyarı: Soyer’in başkanlığı mevzuata aykırı!

'YÖNETİCİLERE 392 BİN LİRALIK EK ÖDEME'

'Şirket yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı dışında ayrıca ücret ödenmesi' başlıklı bulguda ise Şirket üst üste dönemlerde artan tutarlarda zarar ettiği ve sermaye kayıpları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden sermaye transferi aldığı halde, 2021 yılında Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ile birlikte ayrıca 392 bin 809 TL tutarında ücret ödendiği bilgisini yer verildi. Raporda "Buna göre açıklanan şekilde olumsuz bir mali durum içindeki Şirketin yasal bir zorunluluk olmaksızın, bazı Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı dışında ayrıca ücret ödemesi 6102 sayılı TTK'nın sermayenin ve şirket menfaatlerinin Yönetim Kurulunca korunmasına ilişkin hükümlerine uygun değildir" denildi.

'ŞİRKETİN BÜTÇE SİSTEMİ YOK'

'Şirketin Bütçe Sistemi Bulunmaması Nedeniyle Harcama Kontrolünün Sağlanamaması' başlıklı bulguda ise " mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket bünyesinde kurulmuş bir bütçe sistemi bulunmadığı, bu nedenle mal ve hizmet alımlarında harcama kontrolünün sağlanamadığı ve gerek harcamaların ekonomik tutarda olması, gerekse Şirket faaliyeti ile ilişkili olması hususlarında önemli eksiklikler ve belirsizlikler olduğu görülmüştür." ifadeleri yer aldı.

ŞİRKETLERDEN FAZLA ALIM

Raporda ayrıca doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlarda yeterli piyasa araştırması yapılmadığı, giderlerin kuruluşun faaliyeti ile doğrudan ilişkili ve finansal durumuna uygun olması yönünde yeterli bir değerlendirme yapılmadığı, şirketin harcama gerekçelerinin açık ve somut olmaması, faaliyet alanı dışında ve mali duruma uygun olmayan harcama yapıldığı, hizmet alımlarında yüklenici ile düzenlenen sözleşme tutarlarından fazla alım yapıldığı ve reklam ve tanıtım hizmeti alımlarında alınan hizmetlerin miktar ve niteliğinin belirsiz olduğu belirtildi. Alınan hizmetlerin sözleşmede belirlenen miktar ve tutarlara uygunluğunun kontrol edilemediğini ifade eden denetçi, şirketin mal ve hizmet alımlarında mevzuata ve sözleşmelere uygun olmayan işlemler yapıldığını belirtti. Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yapılmak suretiyle temini gereken mal ve hizmetlerin parçalara bölünerek ihalesiz alındığına dikkat çeken denetçi, hizmet alımı sözleşmelerinin ceza hükümlerinin eksik uygulandığını belirtip, sözleşme hükümlerinde Şirket aleyhine değişiklik yapıldığını anlattı.