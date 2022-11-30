Sazlıbosna Gölü Nerede? Yol Tarifi İle Sazlıbosna Gölü Piknik Ve Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Hangi İlçeye Bağlı?

Sazlıbosna gölü nerede sorusunun yanıtı İstanbul'dur. Bu göl birçok insanın dinlemek için gittiği yerlerden biridir. Zaten Sazlıbosna Gölü'nün özellikleri, insanların oraya gitme kararını verirken olumlu yönde etkilemektedir. Bu göl hem piknik hem de kamp alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple Sazlıbosna Gölü kamp alanı konumu paylaşılması gereken hususlardandır. Buna ek olarak Sazlıbosna Gölü'ne nasıl gidilir için de bilgilere yer verilmelidir. Nasıl gidilir konusu çözüme kavuştuğunda, Sazlıbosna Gölü yapay mı gibi bir soruya da cevap verilmesi gerekir.

Sazlıbosna Gölü Nerede?

Sazlıbosna Gölü insanların tercih etmesindeki en büyük etken bu gölün çevresinde birçok aktivitenin yapılmasıdır. Fakat genellikle bu gölün etrafı kamp alanı ve piknik alanı olarak tercih edilmektedir. Metropol şehir olan İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yer alan bu göl, insanlara sessiz sakin bir dinlenme alanı sağlamaktadır.

Sazlıbosna Gölü Piknik ve Kamp Alanı'na Nasıl Gidilir, Hangi İlçeye Bağlı?

İstanbul'da piknik ve kamp alanları sayısı oldukça fazladır. Piknik ve kamp amaçlı tercih edilen yerlerden biri de Sazlıbosna Gölü ya da barajı diyebiliriz. İstanbul'un veya başka bir ilin neresinde olunursa olunsun, bu göle gitmek mümkündür. Fakat öncelikle İstanbul'a gelmek şarttır. Daha sonra Arnavutköy'e gitmek gerekir. Sazlıbosna Gölü, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yer almakatdır.