Sazova Parkı Nerede? Yol Tarifi İle Eskişehir Sazova Parkı Masal Şatosu ve Hayvanat Bahçesi’ne Nasıl Gidilir?

Sazova Parkı nerede, Eskişehir'de bulunan Sazova Parkı büyük ilgi görmektedir ve herkesin ilgisini çekebilecek bir şeyler bulmak mümkündür. Sazova Parkı, kimi kaynaklarda Bilim Sanat ve Kültür Parkı olarak da geçebiliyor. Sazova Parkı'nın en popüler bölümlerinden biri Masal Şatosu olmaktadır. Masal Şatosu, ülkemizdeki saray ve kulelerden esinlenerek inşa edilmiştir. Çocukların en çok ilgisini çeken yerlerden biride hayvanat bahçesidir. Merak edenler için Sazova Parkı nerede? Yol tarifi ile Eskişehir Sazova Parkı, Masal Şatosu ve Hayvanat Bahçesi'ne nasıl gidilir? araştırdık.

Sazova Parkı Nerede?

Sazova Parkı, çocuklar başta olmak üzere herkese hitap etmektedir. Bölgede gezilecek yerler arasında ilk sırada yer alır. Genellikle hafta sonları ve tatil günlerinde artış göstermektedir. Sazova Parkı'nın ismi Bilim, Sanat ve Kültür olarak geçmektedir. Fakat bu bölgenin insanı Sazova Parkı olarak bilmektedir. Sazova Parkı'nda Masal Şatosu'nun önünde fotoğraf çektirmek için gelenler az değildir. Ailelerin çocuklarıyla zaman geçirmek isteyecekleri güzel bir yerdir. Sazova Parkı'nı gezmek için 1 tam gün ayırmanız gerekmektedir. Sazova Parkı, Eskişehir – Kütahya yolu üzerinde yer alan ve yaklaşık 400.000m2 alan üzerine kurulmuştur. Sazova Parkı, yeni Eskişehir Stadyumu'nun yanında yer almaktadır.

Yol Tarifi İle Eskişehir Sazova Parkı Masal Şatosu ve Hayvanat Bahçesi'ne Nasıl Gidilir?

Sazova Parkı, dinlenmeden eğlenceye, bilimden sanata kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir. Bundan dolayı merak edenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Sazova Parkı'nda Masal Şatosu, Uzay Evi, Korsan Gemisi, Hayvanat bahçesi, Akvaryum ve Bilim Deney Merkezi bulunmaktadır. Sazova Parkı'na giriş ücretsiz olup parkın içindeki bölümleri ücretlidir. Burada birde gezi treni bulunmaktadır ve ücretsizdir. Gezi Treni parkın etrafında 15 dakikalık tur ile etrafı tanıtmaktadır. Sazova Parkı Eskişehir de yer almaktadır.Buraya ulaşım kolay olmaktadır. Şehir merkezinden çok kısa sürede kolaylıkla ulaşım sağlanmaktadır.

Şehir merkezinden, Porsuk Çayı civarından ya da Odunpazarı Evleri'nin olduğu bölgeden taksiyle ya da otobüsle gidilebilmektedir