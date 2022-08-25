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Giriş Tarihi: 25.8.2022

‘Scooter’ davasında Dilara’ya çarpan sürücüye tahliye

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
‘Scooter’ davasında Dilara’ya çarpan sürücüye tahliye
Şişli'de kullandığı elektrikli scootera çarparak dansçı Dilara Gül'ün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hakan Akçelik tahliye edildi. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Hakan Akçelik, maktul Dilara Gül'ün babası Arif Gül ve annesi Neşe Gül katıldı. Üzüntüsünü dile getireren sanık Akçelik, "Vefat eden kardeşimin yerinde ben de olabilirdim, başkası da olabilirdi. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, delillerin büyük çoğunluğunun toplanması ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak Akçelik'in tahliyesine karar verdi.

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‘Scooter’ davasında Dilara’ya çarpan sürücüye tahliye
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