Scooter silah sayıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularının scooter'lı saldırısına uğrayan baba Muhammet Baca ve kucağındaki 14 aylık kızı İkra Medine Baca'nın ağır yaralandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, saldırıda kullanılan çocuk scooter'ının yaralamaya elverişli olması nedeniyle "silah" sayıldığı ve eylemin baba ile bebeğe karşı doğrudan kastla işlendiği değerlendirmesi yapıldı. İddianamede, aynı apartmanda oturan sanık Şener Ergin'in, çocukların çıkardığı sesler ve apartman içi bazı işlemler nedeniyle daha önce tartıştıkları ve aileler arasında açık bir husumet olduğu öğrenildi. Sanığın, olay günü apartman girişinde bulunan çocuk scooter'ını alıp Muhammet Baca'ya iki kez vurduğu ve ilk darbenin hem babaya hem de kucağındaki bebeğe isabet ettiği iddianamede yer aldı. Savcılık, "silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklu yargılanan Şener Ergin'in, müşteki Muhammet Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık bebek İkra Medine Baca'ya yönelik eylemi nedeniyle ise 9 yıldan 27 yıla kadar olmak üzere iki ayrı mağdura yönelik suçlar nedeniyle toplamda 12 yıldan 36 yıla kadar hapsini istedi.