Scooter’lara ‘yasaklı bölge’ sınırı

Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri bakanlıklarınca elektrikli scooter'lara ilişkin hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, paylaşımlı elektrikli scooter işletmeciliğinde güvenlik ve denetim standartları yeniden belirlendi.

KONUM KAYDEDİLECEK

Scooter'ların seri/plaka/ID ve konum bilgilerinin U-Net'e işlenmesi zorunluluğu detaylandırıldı. Düzenlemeyle bu bilgiler belediyeler, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile paylaşılacak.

Sürüş başladığı andan itibaren konum bilgileri 3 dakikalık periyotlarla sisteme işlenecek. Sürüş bittiğinde en geç 10 dakika içinde son konum bildirilecek. Sürüş dışı taşımalarda her konum değişikliği ayrıca iletilecek.

HIZLARI DÜŞÜRÜLECEK

Sürücü, girilmesi yasak bir bölgeye yaklaştığında direksiyondaki cihazla sesli olarak uyarılacak.

Scooter'lar UKOME ile il ve ilçe trafik komisyonlarınca belirlenecek bölgelere giremeyecek. Bu alanlara ilişkin coğrafi çitleme verileri scooter'ların yazılımına yüklenerek U-Net üzerinden sisteme işlenecek. Bu bölgelere yaklaşılması halinde sistem sürücüyü sesli olarak uyaracak.

Yasak bölgeye girilmesi durumunda ise sürücünün bölgeden çıkabilmesi için e-Scooter'ların hızı kademeli olarak saatte 6 kilometreye düşürülecek.

Mobil uygulamalarda şeffaflık artırılacak. Kullanıcılar sürüş öncesi şarj yüzdesini, tahmini menzili, karbon ayak izini ve anlık ücreti görebilecek. İşletmeciler şarjı yüzde 20'nin altındaki araçları kullanıma sunamayacak. Filolardaki en az yüzde 30'unun yerli üretim (TSE belgeli) olması şartının yürürlük tarihi ise 1 Temmuz 2026'ya ertelendi.

DEVRİLDİĞİNDE ARANACAK

Yetki belgesi sahipleri, sürüş esnasında e-Scooter'ların devrilme uyarısı alınması halinde, sürücü ile cep telefonu üzerinden irtibat sağlayıp herhangi bir acil durum olup olmadığının tespit edilmesine ve kaza durumunda bunun kaza verisi olarak kayıt altına alınmasına yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.



İŞLETMECİLER İÇİN BAĞLAYICI

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hız limitleri ve yasaklı bölgeler konusunda da açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, hız limitlerinin UKOME il veya ilçe trafik komisyonlarınca belirlenen hız sınırları içinde olacağını ve işletmeciler için bağlayıcı olacağını dile getirdi.

UYMAYANA CEZA UYGULANACAK

Yasaklı bölgelere yaklaşan kullanıcılar işitsel uyarı, bölgeye girilmesi halinde araç hızının saatte 6 kilometreye düşürülmesi, devrilme uyarısının ardından sürücüyle iletişime geçilmesi ve varsa kaza bilgilerinin kayda alınması yükümlülükleri getirilecek. Uymayan işletmelere 6 bin 923 lira idari para cezası uygulanabilecek.