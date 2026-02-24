Scooter’lı dehşet

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 20 Şubat'ta husumetli oldukları komşularının saldırısına uğrayan ve kafatasında çatlak oluşan 14 aylık Medine İkra Baca'nın tedavisi sürüyor. Saldırı sonrası gözaltına alınan şüpheli Şener Ergin, "silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanırken, ağabeyi Servet Ergin serbest kaldı.



Şener Ergin

Saldırgan Şener Ergin'in scooter ile baba-kıza saldırdığı ortaya çıktı. SABAH'a konuşan 4 çocuk babası Muhammet Baca, yaklaşık bir yıl önce aldıkları eve taşındıklarını, binada kendilerini aşiret olarak nitelendiren Ergin ailesinin tehdit ve baskılarına maruz kaldıklarını anlattı.

'KAFASINDA 3 ÇATLAK VAR'

Evlerinin önüne mermi çekirdeği ve notlar bırakıldığını beliten Baca, "İftara 15 dakika vardı. Fırına uğrayıp eve gelirken, Servet bana 'Ne bakıyorsun lan' dedi. Ben durumu Çınarcık Kaymakamı'na bildirdim. 15 dakika sonra jandarma geldi. Üç kardeş birden aşağıya indi. Eşim Bilge Baca'yı iterek yere düşürdüler. Kızım Medine İkra'yı kucağıma aldım. Servet'in kardeşi odunla bana saldırdı. Kızımın kafasına scooter'la vurdular, benim burnum kırıldı. Kızımın kafatasında 3 çatlak var. Bana yapılanı sindirebilirim ama küçücük kızıma bunu yapanların yanına kalmasın" dedi. Küçük kızın tedavisi sürüyor. -