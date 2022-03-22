Scottish Fold Kedisi Özellikleri Ve Bakımı: Scottish Fold Kedisi Nasıl Yetiştirilir?

Son günlerde pek çok ünlü ismin sahip olduğu ve özellikle de çocuklu ailelerin edinmek istediği Scottish Fold kedisi dünyanın en popüler kedi türleri arasında yer alır. Kıvrık kulakları ile dikkatleri üzerine çeken bu özel kedi ırkı en çok dumanlı gri rengiyle tercih edilse de farklı renk seçenekleri mevcuttur.

Scottish Fold Kedisi Özellikleri

Sessiz yapısıyla dikkat çeken Scottish Fold kedisi çok eski bir ırk olmamasına rağmen oldukça popülerdir. Dünyanın her ülkesinde sevilen kedi türleri arasında girmeyi başaran bu Scottish Fold kedisi özellikleri bakımında ele alındığında ilk sırayı bir noktaya dalarak dakikalarca oturması yer alabilir.

Büyük gözleri nedeniyle şaşkın ve tatlı bir ifadesi bulunan bu özel ırkın diğer özellikleri arasında içe doğru kıvrılan kulak yapısı yer alır. Çoğu kişinin kulak rahatsızlıklarına sebep olabileceğini düşündüğü bu yapı aslında herhangi bir rahatsızlığa sebebiyet vermemektedir. Sıcakkanlı bir kedi türü olması nedeniyle hem diğer evcil hayvanlarla hem de insanlarla kolayca bağ kurabilirler.

Kendine has tatlı sesi ve miyavlamasıyla da dikkat çeken Scottish Fold kedisi genel olarak 4 ila 6 kilogram arasında değişebilir. Orta boyutlarda bir gövdesi, şişkin yanakları vardır. Oyun oynamayı seven özellikle de top gibi hareket eden nesnelere bayılan Scottish Fold kedisi kucakta bulunmaktan çok fazla hoşlanmaz. Yalnızlığı sevmeyen bu özel tür insanların içinde olmaktan büyük keyif alır.

Özellikle de kedilerle oynamayı seven çocuklarınız varsa tercihinizi Scottish Fold kedisi olarak yapabilirsiniz. İyi bir bakımla ortalama 12 ila 16 yıl arasında yaşayabilirler ve genetik özellikleri sebebiyle kendi türleri ile çiftleştirilmezler. Bu durum özellikle de kulak yapısında kaynaklanır ve doğacak yavruların sağlıklı olması açısında farklı ırklarla çiftleştirilmesi önerilir. Bahçeli ortamlarda da bakılabilen Scottish Fold kedisi ev ortamlarında sürekli sahiplerini takip edebilir.

Scottish Fold Kedisi Nasıl Yetiştirilir?

Scottish Fold Kedisi bakımı için ilk dikkat etmeniz gereken şey düzenli veteriner kontrolüdür. Her ne kadar genetik açıdan herhangi bir sorunu olmasa da bu düzenli kontroller olası rahatsızlıkların önüne geçebilir. Mama seçimi genellikle kedinin kısırlaştırılıp kısırlaştırılmamasına göre değişkenlik gösterse de yaş ve gelişimine göre veteriner kontrolünde mama çeşitleri tercih edilebilir.

İlgi ve alakayı seven bu kediyi kedi tarağı kullanarak düzenli olarak tarayabilirsiniz. Özellikle ılık su ile yaptırılacak banyo sayesinde bu ölü tüylerden kurtulmanız daha kolay olacaktır. Kulakları içe doğru kıvrık olduğu için kulak bakımına dikkat edebilirsiniz. Küçük bir pamuk yardımıyla seyreltilmiş elma sirkesi kullanarak kulak içlerini temizleyebilirsiniz. Ancak kulak çubuğu gibi zararlı kulak temizleyiciler kullanmamanız gerekir.

Scottish Fold kedisi bakımı için düzenli diş fırçalama yapılması gerekir. Böylece ağız ve diş sağlığını uzun yıllar sorunsuz bir şekilde götürebilirsiniz. Petshoplarda kediler için özel olarak satılan diş fırçaları ile diş bakımını günlük olarak yapmalısınız. Eğer çocuklarınız varsa tırnak bakımlarını da aksatmamanız gereken Scottish Fold kedisi için düzenli tırnak kesimi yapılabilir.

Yüksek fiyatlardan alıcı bulan bu özel ırk için tırnak törpüleri de kullanılabilir. Böylece kesme işlemi yapmanıza gerek kalmaz. Genetik olarak eklem ve böbrek sorunları yaşayabilen Scottish Fold kedisi için düzenli aşı ve bakım yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Eğer veterineriniz gerekli görürse besinlere ek olarak vitamin takviyesi de kullanılabilir.