Scuba Diving Ne Demek? Scuba Diving Nedir, Nerede ve Nasıl Yapılır?

Scuba Diving için öğrenilmesi gereken püf noktalar vardır. Deniz altına yapılan dalışı ifade ettiği için dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır. Öncelikle uygulamalı ve teorik olarak eğitim alınmalıdır. Nefes kontrolünün nasıl sağlandığı, diğer ekiptekiler ile deniz altında iletişimin nasıl kurulduğu gibi konular öğrenmelidir. İlk kez dalacak birinin ortalama 35 metre dalması tavsiye edilir. Scuba Diving ne demek, nasıl ve nerede yapılır konuları ile birlikte dalışın nasıl gerçekleştiği anlaşılacaktır.

Scuba Diving Ne Demek?

Scuba Diving denize tüp ile dalış yapılmasıdır. Denize tüp ile dalmadan önce ciddi bir eğitim alınması gerekir. Bu eğitim videolardan, sunumlardan ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen derslerden oluşmaktadır. Scuba Diving sayesinde deniz altı dünyası keşfedilebilmektedir. İlk kez dalacak yani amatör olan bir dalgıcın çok fazla derine inmesi tavsiye edilmemektedir. Yeni başlayan kişiler için ortalama olarak 30 ve 40 metre arasında dalmaları tavsiye edilmektedir. Scuba Diving her denizde yapılmaz. Belirli dalış noktaları vardır ve bu noktalarda Scuba Diving yapılır.

Scuba Diving Nedir?

Scuba Diving denize yapılan dalıştır. Bu dalışın özelliği tüplü olmasıdır. Tüplü dalış kişinin deniz altında nefes almasını sağlayacak oksijeni verir. Bu nedenle ekipmansız asla dalınmaz. Bu nedenle Scuba Diving için birtakım ekipmanların giyilmesi gerekir. Bu ekipmanların başında deniz altında oksijen sağlayacak olan tüp gelir. Daha sonra deniz altını rahatlıkla görmeyi sağlayacak bir gözlük ve dalgıç elbisesi gerekir.

Denize tüplü dalış yapmadan önce kişinin konu ile alakalı muhakkak eğitim alması gerekir. Bu eğitim hem teorik hem de pratik aşamalardan oluşmaktadır. Teori ve uygulamalı eğitimde başarılı olan tüm herkes Scuba Diving yapmaya hazırdır.

Scuba Diving Nerede Yapılır?

Scuba Diving her yerde yapılmaz. Bazı dalış noktaları vardır ve oralarda yapılır. Bu dalış noktaları suyun özelliğine göre belirlenir. Ülkemizde de Scuba Diving yapılan dalış noktaları vardır. Bu dalış noktaları şu şekildedir:

Kaş

Bodrum

Fethiye

Ayvalık

Saros

Scuba Diving Nasıl Yapılır?

Scuba Diving daha önceki başlıklarda bahsedilen dalgıç elbisesi, deniz gözlüğü ve tüp ile yapılır.