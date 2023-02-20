SD Kart Nedir? SD Kart (Hafıza Kartı) Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır ve Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

Günümüzde bilgisayar ve cep telefonlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan ürünlerin sayısı da artış gösterdi. Daha geniş hafızaya ihtiyaç duyulması durumunda SD kart seçenekleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle SD kart nedir, SD kart ne işe yarar gibi sorular akıllara düşebilir. Aklınızdaki soruları gidermek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Telefonda SD kart nasıl kullanılır ve SD kart biçimlendirme nasıl yapılır gibi soruların yanıtları, tüm detaylarıyla yazımızın devamında sizi bekliyor.

SD Kart Nedir?

SD kart; dijital cihazlardaki ek veri depolama biriminin genel adıdır. Secure Digital Memory kart da olarak bilinen SD kartlar, 2001 yılında SanDisk tarafından tasarlanmıştır. İçerisinde kullanıcı tarafından görülmeyen bir hafıza alanı bulunur.

SD Kart Ne İşe Yarar?

SD kart kullanmak, dijital aygıtlarda oldukça faydalıdır. SD kart işlevlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Dijital aygıtların veri depolama kapasitesini artırır ve bu sayede daha fazla veri kaydedebilirsiniz,

Taşınabilir olması sayesinde verilerinizi kolaylıkla başka yere aktarabilirsiniz.

SD Kart Nasıl Kullanılır?

SD kartlar; telefon, bilgisayar, tablet, dijital fotoğraf makineleri gibi dijital araçlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. SD kartınızı kullanmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor:

SD kartınızı dijital cihazınıza takın.

Ayarlar bölümünden cihaz kısmına giriş yapın.

Ardından SD kartın içerisine taşımak istediğiniz uygulamaları seçin ve depolama kısmına tıklayın.

Kullanılan depolama alanını değiştir ifadesine tıklayın ve buradan SD kartı seçin.

İşte bu kadar!

SD Kart Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

SD kartı biçimlendirdiğinizde içerisinde yer alan dosyalar kalıcı olarak silinir. Bu nedenle SD kartınızı biçimlendirmeden önce dosyalarınızı yedeklemek isteyebilirsiniz. Kartınızı biçimlendirmek için iki yol var. Bunun için dikkat etmeniz gereken SD kartınızın kabul edilebilir mi yoksa taşınabilir mi olduğu.

Taşınabilir SD kartınızı biçimlendirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Depolama alanını seçerek SD Kart seçeceğine tıklayın.

Sağ üst kısımda yer alan menü üzerinden Depolama Alanı Ayarlarını seçin.

Biçimlendir butonuna tıklayın.

Çıkan seçeneklerden "Başka şekilde biçimlendir" yazana tıklayacak Biçimlendir'i seçin.

Kabul edilebilir SD kartınızı biçimlendirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Depolama alanını seçerek SD Kart seçeneğine tıklayın.

Sağ üst kısımda yer alan menü üzerinden Biçimlendir'i seçerek Kartı Biçimlendir butonuna tıklayın.

SD kartınızı bu sayede kolaylıkla biçimlendirebilirsiniz.