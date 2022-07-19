Sebastien Haller kimdir, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Sebastien Haller ne kanseri, sağlık durumu nasıl?

Almanya devi Borussia Dortmund forveti Sebastien Haller sağlık durumu ile gündeme oturdu. Genç oyuncu kampta yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gözlem altına alındı. Vücudunda tümör tespit edilen Haller Almanya'ya döndü. Peki, Sebastien Haller kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Sebastien Haller ne kanseri, hastalığı ne? İşte detaylar…
TÜMÖR TESPİT EDİLDİ!
Kamptan erken ayrılan yıldız futbolcu hakkında "Sebastien Haller ne kanseri, hastalığı ne" soruları gündeme gelmişti. Borussia Dortmund, forvet oyuncusu Haller hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Borussia Dortmund'un golcüsü Sebastien Haller, hastalığı nedeniyle İsviçre'nin Bad Ragaz kentindeki kamptan erken ayrılmak zorunda kaldı ve Dortmund'a geri döndü. Yoğun tıbbi muayeneler sırasında testislerde bir tümör keşfedildi. Önümüzdeki günlerde, uzman bir tıp merkezinde daha ileri tetkikler yapılacak"
SEBASTİEN HALLER KİMDİR?
22 Haziran 1994 doğumlu olan Sebastien Haller 28 yaşında. Aslen Fildişi Sahilli olan forvet oyuncusu Fransa'da doğdu.
Profesyonel kariyerine 2010 yılında Auxerre II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Auxerre, Utrecht, Utrecht, Eintracht Frankfurt, West Ham United, Ajax kulüplerinde oynadı.