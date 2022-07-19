Sebastien Haller kimdir, hangi takımda oynuyor? Futbolcu Sebastien Haller ne kanseri, sağlık durumu nasıl?

TÜMÖR TESPİT EDİLDİ!

Kamptan erken ayrılan yıldız futbolcu hakkında "Sebastien Haller ne kanseri, hastalığı ne" soruları gündeme gelmişti. Borussia Dortmund, forvet oyuncusu Haller hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Borussia Dortmund'un golcüsü Sebastien Haller, hastalığı nedeniyle İsviçre'nin Bad Ragaz kentindeki kamptan erken ayrılmak zorunda kaldı ve Dortmund'a geri döndü. Yoğun tıbbi muayeneler sırasında testislerde bir tümör keşfedildi. Önümüzdeki günlerde, uzman bir tıp merkezinde daha ileri tetkikler yapılacak"