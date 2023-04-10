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Giriş Tarihi: 10.4.2023 16:25 Son Güncelleme: 10.4.2023 16:26

Secde Ne Demek? Namazda Secde Etmek Nedir, Kaç Defa Ve Nasıl Yapılır?

Secde ne demek diye merak edenlerin sayısı epey fazladır. Secde, namaz bölümlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Her namaz kılan kişinin secdenin ne manaya geldiğini bilmesi önemlidir. Namaz insanın hem ruhunu hem de bedenini temizleyen önemli bir ibadet şeklidir. Peki, secde ne demek? Namazda secde etmek nedir, kaç defa ve nasıl yapılır? Tüm bu soruların yanıtlarına yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Secde Ne Demek? Namazda Secde Etmek Nedir, Kaç Defa Ve Nasıl Yapılır?

Namaz kılmak, her Müslüman için yapılması gereken önemli ibadetlerin başında gelmektedir. Namazda birbirinden farklı bölümler bulunur. Secde de namazın önemli kısımlarından biridir. Namazı doğru bir şekilde kılmak isteyen birçok kişi secde etmenin ne olduğunu ve kaç defa yapılması gerektiğini merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için secde ne demek, namazda secde etmek nedir, kaç defa ve nasıl yapılır gibi soruların yanıtlarına değindik.

Secde Ne Demek?

Secde sözcüğü günlük konuşmalarda özellikle namaz esnasında kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok kişi secde nedir diye merak etmekte ve konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Secde, namazın bölümlerinden biri olmakla birlikte namaz esnasında yapılan bir duruş şeklidir. Namazı usulüne uygun bir şekilde kılmak isteyenlerin merak ettiği bir diğer soru ise secde etmek ne demek sorusudur. Namazda secde etmek kapanmak manasını taşımaktadır. Namaz kılarken secde duruşu esnasında kişinin alın kısmı, elleri, ayakları, ayak parmakları ve dizleri yerde olmaktadır. Bu duruş secde etmek anlamına gelmektedir.

Namazda Kaç Defa Secdeye Gidilir?

Namaz günde beş vakit kılınması gereken en önemli ibadetlerden biridir. Namazın doğru bir şekilde kılınması için belli başlı kurallara dikkat edilmesi gerekir. Namazda kılınan her rekâtta toplam iki defa secde edilmesi buyrulmuştur. Namaz sırasında secdeye "Allahü Ekber" diyerek varılmaktadır.

Namazda Secde Nasıl Yapılır?

Namaz kılarken secdenin doğru bir şekilde yapılması büyük önem taşır. Kadın ve erkeklerin secde etmesinde farklılıklar vardır. Namazda secde ederken şu adımlar izlenmektedir:

  • Hem kadınlarda hem de erkeklerde secdeye varırken ilk önce dizler yere değer, ardından burun, alın ve eller yere konulmaktadır.
  • Secde esnasında baş bölümü iki elin arasında yer alır. Hem kadın hem de erkekler bu duruş sırasında burunlarının kenarına bakar. Bu şekildeyken ayakların yerden kaldırılmamasına dikkat edilir.
  • Secde esnasında erkeklerin kolları yerden kalkık dururken kadınların ise kolları bitişik şekilde durur.
  • Hem kadınlarda hem de erkeklerde ayaklar tam olarak yere değmez yalnızca ayak parmakları kıble yönüne bakacak biçimde yere değmektedir.

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Secde Ne Demek? Namazda Secde Etmek Nedir, Kaç Defa Ve Nasıl Yapılır?
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