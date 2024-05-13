Secde Suresi 17. Ayet Okunuşu - Secde Suresi’nin 17. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Secde Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 32. suresidir ve toplamda 30 ayetten oluşur. Adı, 15. ayette geçen ve Allah'a secde edenlerin övgüsünü içeren bir ifadeye dayanır. Secde Suresi 17. ayet okunuşu, Müslümanların sabır, secde ve ibadet gibi önemli değerleri hayatlarında yaşamalarını ve Allah'a olan bağlılıklarını pekiştirmelerini sağlar. Secde Suresi'nin 17. ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali insanın dünya ve ahiret hayatında başarılı olabilmesi için gerekli olan ruhsal güçlere ve imani değerlere vurgu yapar.

Secde Suresi'nin 17. Ayeti

Secde Suresi'nin 17. ayeti, sabrın önemini vurgular. Müslümanlar, Allah'ın hükümlerine, kaderine ve yaşadıkları zorluklara sabırla karşılamalıdır. Sabır, imanın bir gereği olarak kabul edilir ve kişinin Allah'a olan güvenini ve teslimiyetini gösterir.

Secde Suresi'nin 17. Ayeti Arapça Yazılışı





Secde Suresi 17. Ayet Okunuşu

Felâ ta'lemu nefsun mâ uḣfiye lehum min kurrati a'yunin cezâen bimâ kânû ya'melûn(e)

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Secde Suresi'nin 17. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali