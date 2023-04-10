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Giriş Tarihi: 10.4.2023 10:52 Son Güncelleme: 10.4.2023 10:52

Secdede Ne Denir? Namazda Secdeye Giderken Ne Söylenir?

Secdede ne nedir sorunun yanıtı, İslam’ın beş şartlarından biri olan namazı doğru bir şekilde kılmak isteyenler tarafından merak edilmektedir. Namaz günde beş vakit kılınması gereken en önemli ibadettir. Namaz esnasında okunması gereken dualar ve yapılması gereken hareketler vardır. Peki, secdede ne denir? Namazda secdeye giderken ne söylenir? Namaz ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızın devamında.

Secdede Ne Denir? Namazda Secdeye Giderken Ne Söylenir?

Namaz kılmak her müslümana farz kılınmış ibadetlerden biridir. Günde beş defa kılınan namazda yer alan rekâtların sayısı birbirinden farklıdır. Son dönemlerde birçok kişi namaz kılarken secdede hangi duaların okunduğunu merak etmekte ve konuyla ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için secdede ne denir, namazda secdeye giderken ne söylenir gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Secdede Ne Denir?

Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı şeklinde toplam beş vakit namaz kılınması her müslümana farz olmuş ibadetlerin başında gelmektedir. Namazda iftitah tekbiri, kıraat, kıyam, rükû gibi birçok farklı bölüm bulunmaktadır. Secde de bu bölümler arasında yer almaktadır. Namazda rükû hareketinden sonra secdeye varılmaktadır. Secde etmek, kişinin burun ve alın kısmı ile el, ayak diz ve ayak parmaklarını yere koyma manasına gelmektedir. Secde etmek Yüce Allah'ın huzurunda başımızı yere koymak demektir. Secde ederken kişilerin söylemesi gereken önemli dualar vardır.

Namazda Secdeye Giderken Ne Denir?

Namazın doğru bir şekilde kılınması ve duaların doğru bir şekilde okunması önemli bir konudur. Pek çok kişi namaz kılarken secdede ne söylenir diye merak etmektedir. Secde etmek Allah'ın karşısında eğilmek anlamını taşımaktadır. Secde esnasında kişilerin alın kısmı, burnu, ayakları, elleri, burun kısmı ve dizi yere değmektedir. Kişiler bu şekilde secdeye giderken "sübhane rabbiye'l ala" demektedir. Secde esnasında bu duanın toplam üç defa söylenmesi gerekmektedir. Bu dua Yüce Allahın her türlü noksan sıfatlardan uzak olduğunu ve övülmeye layık olduğunu belirtmek için söylenir.

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Secdede Ne Denir? Namazda Secdeye Giderken Ne Söylenir?
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