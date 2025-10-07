Seçil Erzan’ın 362 yıla kadar hapsi istendi

Kamuoyunda "yüksek kârlı gizli fon" adıyla bilinen, aralarında futbolcu ve teknik direktörlerin de bulunduğu 41 kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla eski bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada mütalaa verildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Erzan, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanırken tutuksuz sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can, Asiye Öztürk ve taraf avukatları katıldı. Savcı, Seçil Erzan'ın 26 eylemine yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan, 5 müştekiye "özel belgede sahtecilik" suçundan olmak üzere toplam 362 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, mütalaasında diğer sanıklar hakkında değişen oranlarda ceza talep ederken, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun üzerlerine atılı 24 eylemi barındıran "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraatlerini talep etti. Mahkeme, Erzan'ın bireysel emeklilik hesabındaki 1 milyon liraya da el konulmasına hükmederek duruşmayı erteledi.