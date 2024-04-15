Seçim parası ne zaman yatacak? Yerel seçim sandık görevlisi ücretleri 2024 ödeme tarihleri

Türkiye 31 Mart Pazar günü yerelde kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa gitti. Yurt genelinde kurulan binlerce sandıkta seçim görevlileri aktif olarak rol aldı. Sandık kurma, kimlik kontrol, pusula, mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Peki, sandık görevlisi ücreti yattı mı, nasıl sorgulanır? Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? İşte sandık seçim görevlisi ücretleri 2024 ve diğer tüm detaylar.