Seçim parası ne zaman yatacak? Yerel seçim sandık görevlisi ücretleri 2024 ödeme tarihleri

Türkiye 31 Mart Pazar günü yerelde kendisini yönetmesini istediği yerel yöneticilerini belirlemek için sandığa gitti. Yurt genelinde kurulan binlerce sandıkta seçim görevlileri aktif olarak rol aldı. Sandık kurma, kimlik kontrol, pusula, mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Peki, sandık görevlisi ücreti yattı mı, nasıl sorgulanır? Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? İşte sandık seçim görevlisi ücretleri 2024 ve diğer tüm detaylar.
2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ
2023 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde sandık görevlisi ücreti yaklaşık 870 lira olarak belirlenmişti.
2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler ise;
Sandık memurlarına 2.088 TL,
Partili üyelere 1.044 TL,
Bina sorumlularına 2.936 TL oldu.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
Sandık görevlileri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Sandık görevlisi ücretlerinin önümüzdeki haftalarda yatırılması bekleniyor.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NEREYE YATACAK?
Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK'dan resmi bir açıklama bulunmuyor. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor.
Sandık görevlisi ücretleri geçtiğimiz yıllarda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları aracılığıyla yatırılmıştı.
SEÇİM GÖREVLİSİ GÖREVLERİ NELERDİR?
Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:
Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması
Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi
Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması
Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması
Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi
Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.