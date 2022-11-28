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Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:03 Son Güncelleme: 28.11.2022 11:21

Seda Nur 5 gündür bulunamıyor

Antalya'da, direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldıktan sonra 24 Kasım tarihinden beri haber alınamayan Seda Nur Uludağ (21) için arama çalışması Koru sahilinde aralıksız sürüyor. Uludağ'a ait olabileceği değerlendirilen şemsiyeyi sahilde bulan ekipler, aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Seda Nur 5 gündür bulunamıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna giden Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için ayrıldı. Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı.

AİLE POLİSE BAŞVURDU

Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, arama çalışması başlattı. 24 Kasım tarihinden buyana Seda Nur Uludağ'ı arayan ekipler, Koru Mahallesi sahil kısmında kendisine ait olabileceği değerlendirilen şemsiyeyi buldu. Uludağ'ın ailesi de Koru sahilinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında yer aldı.

'AKŞAM DUYARSIN'

Öte yandan Seda Nur Uludağ'ın, pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı iddia edildi. Bir süre sonra arkadaşının, arayıp durumunu sorduğu ve Seda Nur Uludağ'ın da "Akşam duyarsın" dediği öne sürüldü.

AKDENİZ SEDA NUR'U GERİ VERMİYOR

Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Seda Nur bulunamadı. Genç kızın cep telefonunun en son sinyal verdiği Koru sahilinde AFAT, Sahil Güvenlik ve jandarma yaptığı çalışmalarda genç kızın cesedine henüz ulaşamadı. Sabah saatlerinde Gazipaşa'da yeniden arama çalışması başlatıldı. Denizden ve havadan arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

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Seda Nur 5 gündür bulunamıyor
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