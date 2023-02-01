Seda Nur’dan 70 gündür haber yok

HİÇBİR İZ BULUNAMADI

Cinayet bürosu ekipleri ve alık adamların 2 gün süren aramalarında Seda Nur ile ilgili hiçbir ize rastlanamadı. Balıkçılar 24 Kasım tarihinde denizin akıntı yönüne göre genç kızı sürükleyebileceğini kaydederek ekiplere bilgi verdi. Ancak bu yönünde de yapılan aramalarda talihsiz kızın izine rastlanamadı. Ekipler aramayı sonlandırdı.