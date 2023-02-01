Seda Nur’dan 70 gündür haber yok

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna giden Seda Nur Uludağ, 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için ayrıldı. Saat 10:00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı.
POLİSE BİLDİRDİ
Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, arama çalışması başlattı. İki gün aralıksız Seda Nur Uludağ'ı arayan ekipler, Koru Mahallesi sahil kısmında kendisine ait olabileceği değerlendirilen şemsiyeyi buldu. Uludağ'ın ailesi de Koru sahilinde yoğunlaştırılan arama çalışmalarında yer aldı.
'AKŞAM DUYARSIN'
Öte yandan Seda Nur Uludağ'ın, dün pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı iddia edildi. Bir süre sonra arkadaşının, arayıp durumunu sorduğu ve Seda Nur Uludağ'ın da "Akşam duyarsın" dediği öne sürüldü.
HİÇBİR İZ BULUNAMADI
Cinayet bürosu ekipleri ve alık adamların 2 gün süren aramalarında Seda Nur ile ilgili hiçbir ize rastlanamadı. Balıkçılar 24 Kasım tarihinde denizin akıntı yönüne göre genç kızı sürükleyebileceğini kaydederek ekiplere bilgi verdi. Ancak bu yönünde de yapılan aramalarda talihsiz kızın izine rastlanamadı. Ekipler aramayı sonlandırdı.