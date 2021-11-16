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Giriş Tarihi: 16.11.2021 17:18 Son Güncelleme: 16.11.2021 17:22

Sedat Peker ve ailesinin mal varlığına tedbir talebi

ARZU KAYA ARZU KAYA
Sedat Peker ve ailesinin mal varlığına tedbir talebi

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik açılan davada gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sedat Peker, eşi Özge Peker ve birinci dereceden yakınlarının mal varlıklarına tedbir konulması ve müsadere edilmesinin istendiği dava kapsamında mahkeme dosyayı savcıya gönderip görüş istedi. Savcı da talep doğrultusunda mütalaasını bildirdi.

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik 92 sanıklı davada yeni bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ünlü bir döner firmasının ortaklarından ve davanın mağduru olan Emrah Sarıtaş, Sedat Peker, eşi Özge Peker, bazı sanıklar ve ailelerinin mal varlıklarına tedbir konulmasını istemiş, davanın görüleceği İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne avukatı Hakan Tunçkol aracılığı ile dilekçe sunan davanın mağduru Emrah Sarıtaş, sanıkların suç konusu elde ettiği mal varlıklarının kaçırılmaması ve 3. kişilere devredilmemesi için önemli bir adım atmıştı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN TALEBİ

Avukat Hakan Tunçkol, Sedat Peker ve eşi Özge Peker'in alt ve üst soy dökümlerinin istenerek, iki ismin birinci derece akrabalarının nakit, gayrimenkul, hisse senedi gibi varlıklarının tespit edilmesi talep etmiş, mal varlıklarına tedbir ve müsadere edilmesi istemişti. Peker ailesinin yanı sıra sanıklar Abdullah Süngü, Fikret Aydın ve eşleri ile sanık Eser Sarıtaş ile babası Erol Sarıtaş'ın da aynı şekilde mal varlıklarına tedbir konulması talep edilmişti.

SAVCI REDDEDİLSİN DEDİ, KARAR MAHKEMEDE

Talep üzerine yargılamayı yürütecek İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılıktan mütalaa talep etti. Peker ailesi ve bazı sanıkların mal varlıklarına el konulması ve müsadere edilmesi talebine istinaden görüş bildirmesini istedi. Mütalaasını sunan savcılık, henüz yargılanmaya başlanmadığını, suçtan elde edilen mal varlığı somut olarak bildirilmediği gibi bu konuda MASAK'tan herhangi bir rapor alınmadan soyut iddialar üzerine karar verilemeyeceğini söyledi. Müsadere şartlarının oluşmadığını belirten savcılık, tedbir ve müsadere taleplerinin reddine karar verilmesi noktasında mütalaasını verdi. Bu görüş üzerine mahkemenin vereceği karar merak konusu.

"MAL VARLIKLARINA EL KONULMALI Kİ HAK KAYBI OLMASIN"

Mağdur Kasap döner avukatı Hakan Tunçkol ise bu mütalaaya karşı açıklamada bulundu "Burada neticesi gerçekleşmiş bir eylem vardır. Netice itibari ile Kasap Döner'in içi boşaltılmıştır. Araçları, depoları, mağazaları, kamyonları ve nakliye araçları hepsi gitmiş şirketin içi boşaltılmış vekilim iki boşaltılan şirketin tüm borçlarını ise aile mal varlığını ne varsa yoksa satılarak kaybetmiştir. Dolayısıyla neticesi ortada fail ve fiiller de bellidir. Sanıkların mal varlığına tedbir konulmalıdır ki bu aşamada müvekkilim telafisi mümkün olmayan zararlara ve hak kaybına uğramazsın" dedi.

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Sedat Peker ve ailesinin mal varlığına tedbir talebi
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