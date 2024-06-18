Sedef’in katil zanlısı tutuklandı

Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cesedi bulunan Sedef Güler'in katil zanlısı Yavuz Güngör, geçtiğimiz gün Edirne'ye bağlı Elçili köyünde yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusu tamamlandı.İfadesinde hakkındaki cinayet iddialarını kabul etmeyen Güngör, Sedef Güler'le içki ve uyuşturucu aldıklarını sabah kalktığında genç kadının nefes almadığını belirterek "Korktum ve paniğe kapıldım. Cesetten kurtulmayı karar verdim" dediği öğrenildi. Şüphelinin arkadaşını arayarak birlikte plan yaptıkları ve cesedi halıya sararak denize attıklarını söylediği belirtildi. Ayrıca şüpheli hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve pek çok suçtan arandığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Yavuz Güngör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili yakalanan ve daha önce adliyeye sevk edilen Fırat B. tutuklanmış, O.Ö. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.