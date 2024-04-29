Sedimantasyon Kaç Olursa Tehlikeli? Sedimantasyon Yüksekliği Ne Zaman Tehlikelidir?

Vücutta oluşan bir enfeksiyonu ve iltihaplanmayı anlamak için sedimantasyon testi yapılır. Yüksek bir sedimantasyon hızı, enfeksiyonun ve inflamasyonun varlığına işaret edebilir. Fakat kesin bir tanı için başka testlerin yapılması gerekebilir. Laboratuvarda gerçekleştirilen bu uygulama, hastadan örnek alınarak yapılır. Konuyla ilgili olarak, sedimantasyon kaç olursa tehlikeli ve yüksekliği ne zaman tehlikelidir merak edilen hususlardır.

Sedimantasyon Kaç Olursa Tehlikeli?

Sedimantasyon, hastadan alınan numune kanın belirli bir süre içinde ne kadar hızlı çökelme eğiliminde olduğunu ölçmek için yapılır. Sağlıklı bir yetişkin kadının sedimantasyon hızının, saatte 0-20 mm arasında olması gerekir. 50 yaş ve üzeri kadınlarda bu değerler, 0-30 mm arasında olmalıdır. Yetişkin erkeklerde, 0-15 mm ve 50 yaş üzeri olanlarda ise 0-20 mm ideal oranlardır.

Bu hız, 80-100 mm ve üzeri ise o zaman bir sağlık sorunundan bahsetmek mümkündür. Çoğunlukla enfeksiyon ve iltihaplanma nedeniyle bu değerler artar. Hastanın genel sağlık durumu, yaşı, cinsiyeti ve diğer unsurlar göz önünde bulundurularak yorumlanır. Sedimantasyon hızı yüksekliği, aşağıdaki sağlık sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkabilir.

-Bakteriyel, viral ya da fungal enfeksiyonlar

-İltihaplanmalar

-Romatoid artrit ve benzeri otoimmün hastalıklar

-Lenfoma gibi lenf sisteminde oluşan kanser türleri

-Bağışıklık sistemi sorunları

-Romatizmal hastalıklar

Sedimantasyon Testi Nasıl Yapılır?

Kanın pıhtılaşma sürecini değerlendirmek için sedimantasyon testi uygulanır. Kandaki alyuvar gibi hücreler, pıhtılaşma ile birlikte çöker ve o sırada dipte oluşan katmanın yüksekliği ölçülür.

-Sedimantasyon testi için hastanın aç olması ve laboratuvarın belirlediği kurallara uyması gerekir.

-Hazır olan hastanın kolunun iç kısmındaki damardan girilerek kan alma işlemi gerçekleştirilir.

-Alınan kan, antikoagülan içeren bir tüpe doldurulur. Bu, kanın pıhtılaşmasını önler.

-Sedimantasyon uygulaması için tüp, yarım saat, 1 saat veya 24 saat süreyle dik bir şekilde bırakılarak bekletilir.

-Süre tamamlandıktan sonra kanın üst tabakasındaki sıvı kısmın (plazma) kalınlığı ile alt tarafta biriken çökelmiş hücrelerin kalınlığı ölçülür.

-Son olarak, tüm veriler toplandıktan sonra raporlanarak uzman doktor tarafından yorumlanır.