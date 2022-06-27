Sefaköy Beşyol Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Küçükçekmece ilçesine bağlı olan Beşyol önemli metrobüs duraklarından bir tanesidir. İdari sınırlarına bakıldığında güneyinde ve doğusunda Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy; kuzeyinde ve batısında ise Küçükçekmece ilçesine bağlı Gültepe mahalleleri bulunduğu için çok sık ziyaret edilen bölgedir. Sefaköy Beşyol Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ve nasıl gidilir, hangi hatlar geçiyor? Diyorsanız işte gerekli olan bilgiler…

Sefaköy Beşyol Metrobüs Durağı Nerede?

Sefaköy Beşyol İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. Küçükçekmece ilçesine bağlı olan 21 mahalleden bir tanesidir. Sefaköy Beşyol Metrobüs Durağı da bu konumda yer alan önemi metrobüs duraklarından bir tanesidir. Bu durak Avcılar, Beylikdüzü gibi önemli ulaşım ağlarına yakın noktadadır.

Sefaköy Beşyol Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Sefaköy Beşyol Metrobüs Durağına gitmek için aşağıda yer alan otobüs hatlarını kullanabilirsiniz. Bu hatlarla beraber dilerseniz metrobüse aktarma yapabilirsiniz. Ayrıca Marmaray istasyon duraklarından bir tanesi de buradan geçmektedir.

Otobüs: 76D, 76O, 98, 98TB, BEYLİKDÜZÜ- ZİNCİRLİKUYU

Tren: MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Sefaköy Beşyol Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

Sefaköy Beşyol Metrobüs Durağından metrobüse binerek Yenibosna, Şirinevler, (Ataköy), Bahçelievler, İncirli – Ömür (Bakırköy) ve sonra Zeytinburnu Metrobüs Durağında inerek Zeytinburnu Metro'ya aktarma yapabilirsiniz.