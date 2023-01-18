Sefaköy Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Sefaköy Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul Avrupa yakasında yer alan Sefaköy metrobüs durağı, önemli bir konuma sahiptir. Her gün binlerce İstanbullu'nun ulaşımını kolay ve hızlı hale getirmektedir. Sefaköy metrobüs durağı üzerinden, metrobüs ile yolculuk yapılabilir ve marmaraya rahat bir şekilde ulaşım sağlanabilir. Bu bağlamda Sefaköy metrobüs durağı hakkında; Sefaköy metrobüs durağına nasıl gidilir, Sefaköy metrobüsten marmaraya nasıl gidilir gibi soruların yanıtı merak edilir.

Sefaköy Metrobüs Durağı Nerede?

Sefaköy metrobüs durağı, İstanbul'un Avrupa Yakasında yer alır. Küçükçekmece ilçesinde, Atatürk Havalimanı'nın yanındadır. Bu nedenle oldukça önemli metrobüs duraklarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sefaköy metrobüs durağı; Avcılar, Beylikdüzü, Bahçelievler gibi önemli konumlara da yakın bir noktada yer almaktadır.

Sefaköy Metrobüs Durağından Hangi Hatlar Geçiyor?

Sefaköy metrobüs durağına gidebilmek için kullanılabilecek olan hatlar şu şekildedir:

76C Büyükçekmece- Bakırköy

76D Bahçeşehir / Esenkent- Taksim

89 K.S.S Hastanesi/ Atakent- Aksaray

89A K.S.S Hastanesi- Zeytinburnu

98 Fenertepe/ Başakşehir- Bakırköy

98AB Atakent/ Halkalı- Bakırköy

Sefaköy Metrobüsten Marmaraya Nasıl Gidilir?

Sefaköy metrobüsten marmaraya gitmek için farklı yollar bulunur. Bunlar şu şekildedir: