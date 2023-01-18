Haberler Yaşam Haberleri Sefaköy Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Sefaköy Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
Giriş Tarihi: 18.1.2023 10:18 Son Güncelleme: 18.1.2023 10:18

Sefaköy Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Sefaköy Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbulda hızlı ve kolay ulaşım denildiği zaman akla direkt olarak metrobüs ağı gelmektedir. Trafiğe takılmadığı için özellikle Avrupa yakasında İstanbullular tarafından sıkça tercih edilen bir toplu taşıma aracıdır. Pek çok farklı durağı bulunan metrobüs hattında Sefaköy metrobüs durağı da yer almaktadır. Bu yazımızda sizler için Sefaköy metrobüs durağı nerede, Sefaköy metrobüs durağından geçen hatlar nelerdir sorularının yanıtlarını derledik.

Sefaköy Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Sefaköy Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul Avrupa yakasında yer alan Sefaköy metrobüs durağı, önemli bir konuma sahiptir. Her gün binlerce İstanbullu'nun ulaşımını kolay ve hızlı hale getirmektedir. Sefaköy metrobüs durağı üzerinden, metrobüs ile yolculuk yapılabilir ve marmaraya rahat bir şekilde ulaşım sağlanabilir. Bu bağlamda Sefaköy metrobüs durağı hakkında; Sefaköy metrobüs durağına nasıl gidilir, Sefaköy metrobüsten marmaraya nasıl gidilir gibi soruların yanıtı merak edilir.

Sefaköy Metrobüs Durağı Nerede?

Sefaköy metrobüs durağı, İstanbul'un Avrupa Yakasında yer alır. Küçükçekmece ilçesinde, Atatürk Havalimanı'nın yanındadır. Bu nedenle oldukça önemli metrobüs duraklarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sefaköy metrobüs durağı; Avcılar, Beylikdüzü, Bahçelievler gibi önemli konumlara da yakın bir noktada yer almaktadır.

Sefaköy Metrobüs Durağından Hangi Hatlar Geçiyor?

Sefaköy metrobüs durağına gidebilmek için kullanılabilecek olan hatlar şu şekildedir:

  • 76C Büyükçekmece- Bakırköy

  • 76D Bahçeşehir / Esenkent- Taksim

  • 89 K.S.S Hastanesi/ Atakent- Aksaray

  • 89A K.S.S Hastanesi- Zeytinburnu

  • 98 Fenertepe/ Başakşehir- Bakırköy

  • 98AB Atakent/ Halkalı- Bakırköy

Sefaköy Metrobüsten Marmaraya Nasıl Gidilir?

Sefaköy metrobüsten marmaraya gitmek için farklı yollar bulunur. Bunlar şu şekildedir:

  • Öncelikle metrobüs ile Küçükçekmece durağına gidilir. Sonrasında Küçükçekmece marmaray durağına 6 dakika yürünür.

  • Sefaköy metrobüs durağından 73B ya da 73F otobüs hatları ile yaklaşık 15 dakikalık bir yolculuk yaparak Florya marmaray durağına ulaşılabilir.

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Sefaköy Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Sefaköy Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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