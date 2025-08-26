Seferihisar’daki orman yangını kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor!

Yangın, saat 12.00 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

5 UÇAK VE 11 HELİKOPTER ÇALIŞMALARA KATILDI

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 11 helikopter ile havadan 21 arazöz 7 su ikmal ve 2 dozer ile karadan müdahaleye başlarken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.