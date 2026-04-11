Şehide büyük saygısızlık! Silah arkadaşlarının yaptırdığı heykel çalındı

Kuzey Irakt'taki pençe kilit operasyonları sırasında gerçekleştirilen hain bir bombalı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da 15 Aralık 2022'de Şehit düşen Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un şehitliğindeki küçük komando heykeli hırsız tarafından çalındı. Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde bulunan Şehitliğe giden aile, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Harekete geçen Jandarma ve Polis ekipleri çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Zanlının kimliğini tespit eden ekipler, Bülent D'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan hırsızlık zanlısı heykeli çöpte bulduğunu iddia etti.

"TRAVMA YAŞADIK"

Yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Şehit Annesi Zerrin Yavuz, ""Ben her gün buradayım. O heykeli oğlum gibi görüp sarılıyor, öpüyordum. Dün geldiğimizde yoktu. Bu nasıl bir vicdansızlık, nasıl bir insanlık? Şehitlerimiz bunu hak etmiyor" dedi. Baba Sadık Yavuz ise yaşanan olayla birlikte bir kez daha travma yaşadıklarını belirterek, "Bu bir Şehide yapılan büyük saygısızlıktır" dedi. yaşanan olaya tepki göstererek, yapılanın sadece bir hırsızlık değil, aynı zamanda büyük bir saygısızlık olduğunu dile getirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.