Kazada şehit olan polis memuru Mustafa Aydın son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul'un Başakşehir İlçesi'ne bağlı Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçtiğimiz Pazartesi sabahı yaşanan kazada kalbi duran, yapılan kalp masajı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan fakat Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Polis Memuru Mustafa Aydın için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Resmi uğurlama törenine şehidin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları, İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu katıldı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nün kadrosunda görev yaparken 29 yaşında şehit olan Polis Memuru Mustafa Aydın'ın cenazesi, Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek. Polisleri taşıyan servis minibüsünün yaptığı kazada Mustafa Aydın şehit olmuş, 3'ü ağır 29 polis (1'i İstanbul İl Göç İdaresi Sivil Memuru) yaralanmıştı. Yaralıların tedavilerinin kısmen devam ettiği ifade edildi.