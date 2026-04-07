Şehidi mesai arkadaşları uğurladı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan ve tüm müdahaleye rağmen şehit düşen Polis Memuru Seçkin Yalçın için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan kazayla ilgili ikinci acı haber geldi. Polis Memuru Mustafa Aydın'ın ardından 36 yaşındaki 15 yıllık Polis Memuru Seçkin Yalçın da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başkan Erdoğan Seçkin Yalçın'ın ailesini arayarak başsağlığı diledi. Resmi uğurlama törenine şehidin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İl Protokolü katıldı. Şehidin cenazesi memleketi Elazığ'da Elazığ Keban İlçesi Akçatepe Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.